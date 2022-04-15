Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Buça ve İrpin bölgelerindeki insanlık dışı görüntülerin Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin olumlu havasını etkilediğini söyledi. Çavuşoğlu “Tüm zorluklara rağmen, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in ‘müzakerelere devam edeceğiz’ demesi, daha sonra Rusya tarafından da buna benzer açıklamalar gelmesi, müzakerelere yönelik umutlarımızı artırdı. Liderlerin görüşme ihtimali de özellikle Putin’in evet demesine bağlı. Prensipte Putin buna hayır demedi” diye konuştu.

Çavuşoğlu, son günlerde her iki tarafın da birbirini geri adım atmakla suçladığını aktararak “Fakat biz aynı zamanda taraflarla da görüşüyoruz, tarafların basına yansıttığı o olumsuz havayla bize söyledikleri arasında fark var. O nedenle ne çok karamsarız ne de tam iyimseriz, gerçekçiyiz, yani temkinli iyimserliğimiz devam ediyor ama bunun için çabalarımızı sürdürmemiz lazım. Ateşkes olacaksa bugünlerde olması gerekiyor, Donbass bölgesinde yeni saldırılar olursa, o zaman ateşkesi sağlama imkânı daha da zorlaşır” dedi.



Boru hattının rotasını 7 Nisan'da duyurmuştuk

AB, RUMLARI İKNA ETMELİ

Mayısın üçüncü haftası Filistin ve İsrail’e ziyaret planladıklarını belirten Çavuşoğlu “Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili Türkiye’yi dışlayan kamplaşmalar oldu. Ancak bunların hiçbirinin fiiliyatta bir anlamının olmadığını da gördük. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’ye Doğu Akdeniz’de bir konferans düzenleme teklifinde bulundu” dedi. Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (EastMed) uygulanabilir bir proje olmadığını belirten Çavuşoğlu “İsrail’in de zengin bir rezervinin olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa piyasalarına ulaşabilmesi için en ekonomik güzergâh Türkiye. Boru hattı bize KKTC üzerinden geçip ulaşmalı. Gaza ihtiyacı olan AB, Rumları ikna etmeli” ifadesini kullandı.

İsrail boru hattı için 'kuzey'i seçti: Gaz, KKTC'yi tanıtacak İsrail ile Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattı projesine KKTC’nin dâhil edilmesi gündemde. İsrailli uzmanlar bu gazın Avrupa’ya nakil işleminde KKTC alternatifinin en ekonomik hat olduğu görüşünde.

İsrail boru hattı için 'kuzey'i seçti: Gaz, KKTC'yi tanıtacak İsrail ile Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattı projesine KKTC’nin dâhil edilmesi gündemde. İsrailli uzmanlar bu gazın Avrupa’ya nakil işleminde KKTC alternatifinin en ekonomik hat olduğu görüşünde.