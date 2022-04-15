Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ramazan ayının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mukaddes ayı ruhuna göre idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

"AYASOFYA'YI MÜZEYE ÇEVİREN ZİHNİYET BURAYI DA YIKMIŞTIR"

Geçen hafta İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır.

Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır.

Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir.

"SULTAN FATİH'İN EMANETİNİ İHYA ETTİK"

Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur... İşte biz bugün bu açılışta bu emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz.

Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutcağınıza inanıyorum.

Rahmetli Cemil Meriç aynen şu ifadeleri kullanıyor:

Ağaç kökleriyle yaşar, insan da öyle...

Son 20 yıldır attığımız her adımda köklerimizle bağlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Hayat pınarlarımızla irtibatımızı ne kadar muhkem tutarsak hedeflerimize o derece hızlı varabiliriz. Özellikle Batı kültürünün dünyayı istila ettiği günlerde varlığımızı sürdürmenin başka yolu yoktur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesinin şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim Ayasofya ile birlikte hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum.

CUMA NAMAZINI AYASOFYA'DA KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak için Üsküdar'daki konutundan çıktı.

Açılış öncesi cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine seslenen iki kadın vatandaşı geri çeviremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları dinledi.

Ardından camiye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra törene katılmak üzere Ayasofya Fatih Medresesi'ne geçti.