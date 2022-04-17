Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iftarı Ayasofya Cami'nde yaptı.
Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, ''Bu akşam iftarımız Ayasofya'da. Hayırlı Ramazanlar.'' ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada on binlerce kez beğeni aldı.
Erdoğan: Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini de kaldırmış oluyoruz" dedi.
88 yılın ardından ilk... Ayasofya’da teravih heyecanı 88 yıllık aranın ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ilk teravih namazı heyecanı yaşandı. Ayasofya teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.