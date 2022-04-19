Türkiye Gazetesi

Ramazanın 15’inci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olan sanatçılar, Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldikleri iftar programını anlattı.

> Orhan Gencebay: Devletin sanatçılara yönelik desteğini bir kez daha yanımızda hissettik. Ülkemizin en büyük ismi, Cumhurbaşkanımız çağırdı. Biz de iftara şerefle gittik. Herkes de memnun oldu. Bu arada Cumhurbaşkanımız bütün masaları tek tek dolaşıp teşekkür etti ve gönül aldı. Harikaydı, çok iyiydi.

> Hülya Koçyiğit: Keyifli bir buluşma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mütevazı ev sahipliğiyle herkesin hatırını tek tek sordu, bizleri onore etti.

> Hülya Avşar: Siyasetten uzak, kargaşadan uzak, herkesin sadece birbirine güzel baktığı bir ortam oluyor. Senede bir olan bu davette herkesin birbirini görmesi ve hatır sorması bana keyif veriyor.

> Bahadır Yenişehirlioğlu: Bunlar olağan şeyler sosyal medyada ama ben yaptığımın arkasındayım ve de çok mutluyum açıkçası.

> Coşkun Sabah: Bu programın sosyal medyada bazı yerlere çekilmesini çok anlamsız buluyorum. Bir sanatçı politik fikirlerini içinde saklar, dışarı vermez ama bu bir devlettir, Cumhurbaşkanının davetidir. Buna bence daveti alan herkesin katılması çok normal, olağandır. Ben bunun başka yerlere çekilmesine karşıyım. Her zaman devletimizin yanındayız.

> Metin Şentürk: Cumhurbaşkanımızın sanat dünyasına bildiğimiz yakınlığını yine yaşadık. Keyifli bir iftardı. Bence bu iftar güzel bir bütünleşme ifadesi taşıyordu, keyifli bir topluluk vardı. Dolayısıyla umarım bu mesaj da yerine ulaşır.

Abartmıyorum, bütün konuklarla tek tek ilgilendi, herkesle bire bir diyalog kurdu. Hâl hatır sorduk birbirimize, o başarılar diledi, ben de muvaffakiyetler temenni ettim.

> Demet Akalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçtiğimiz yıl hayata geçirilen gece 12’den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili tüm müzisyenler adına ricada bulundum. Cumhurbaşkanımız da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u yanına çağırdı ve çalışmalara başlayacaklarının sözünü verdi.

> Şükriye Tutkun: Cumhurbaşkanımız hiç oturmadı, tüm yorgunluğuna rağmen masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, herkese güler yüzle davrandı. “Keşke babam olsa” boşuna dememişim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu! Ünlü isimler o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Davete katılan ünlüler içeride yaşananları ve gözlemlerini tek tek anlattı.

