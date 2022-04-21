Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Sosyal medya şirketlerine yeni sorumluluklar getiren ve yalan haberlerin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenen dezenformasyon yasası üzerinde çalışmalarda sona gelindi. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz pazartesi günü yapılan MYK toplantısında AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Dezenformasyon Kanunu’nun taslak metninin tamamlandığını, bundan sonraki süreçte Meclis’te yapılacak toplantılarda düzenlemeye son şeklinin verileceğini söyledi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE MECLİS'TE

Toplantıda, bazı AK Parti kurmaylarının, sosyal medyada dezenformasyon yapanlara hapis cezası öngören maddeye, mevcut kanunun yeterli olduğu gerekçesiyle itiraz ettiği öğrenildi. Bu çerçevede bazı maddelerin alternatifli olarak taslakta yer aldığı belirtildi. Taslak metinle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Düzenlemenin kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle önceki gün iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taslak metni MHP lideriyle paylaştığı belirtildi.

DÜZENLEMEDE 3 ANA BAŞLIK

Düzenleme üç ana başlıktan oluşuyor. İlk olarak sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar getiriliyor. İkinci olarak, yalan haberin yayılmasının önüne geçilecek adımlar atılacak. Üçüncü olarak da düzenleme ile internet medyasının kanuni altyapısı oluşturulacak. Böylelikle Basın İlan Kurumundan ilan almaları sağlanacak. Çalışanlar da Basın Kanunu’na tabi olacak.

Dezenformasyon suç sayılmalı Her güne yeni bir yalan sığdıran muhalefet ve medyasına tepkiler sürerken Türkiye’nin mutlaka dezenformasyon ile mücadele edecek bir mevzuat düzenlemesi yapması gerektiği belirtiliyor.