Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı metro şantiyesi çalışanları ile iftar programında buluştu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje çerçevesinde toplam 15 bin 970 metre tünel kazdık. Böylelikle tünel yapım işlerini tamamladık. Dört istasyonda yapım ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Metro deneme sürüşleri ile elektromekanik sistemlerde test ve devreye alma işlemlerine başladık. Hattımızı İstanbulluların hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Biz susuyoruz, icraatlarımız konuşuyor, Bütün imalatları tamamlayıp hattımızı açacağımız güne kadar 7 gün 24 saat aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve İnşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi hizmeti sunmanın gururunu yaşayacağız” dedi.

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ARASI 50 DAKİKA

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Kadıköy-Kartal- Pendik Metro Hattının devamı sağlanacak. Böylece hem havalimanımıza hem de Pendik ilçelerimizin kuzey mahallelerine doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Pendik Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakikaya inecek.

Yerli hızlı tren yola çıkıyor, metro hızlanıyor İstanbul'daki ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı hattını açıyoruz. Kadıköy-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen’e uzatıyoruz. Belediye de sorumluluğundaki 100 kilometrelik hattı hızla bitirmeli." dedi.

Kılıçdaroğlu, metronun test sürüşüne katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Dudullu-Bostancı metro hattının test sürüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.