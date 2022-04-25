Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Endülüs bölgesinde bulunan Sadakataşı Ramazan ekibi, bölge halkıyla La Vega Camii’nde kurulan iftar sofralarında bir araya geldi. Yardımların devamında 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

La Vega Camii

Sadakataşı Derneği, 2020 yılında İspanya’nın Granada şehrine bağlı La Vega semtinde İspanyalı Müslümanların başlatmış olduğu cami projesine 150.000 € destek sağlayarak caminin satın alınmasına katkıda bulundu.

Bölgede Müslüman nüfusunun yoğunluğu ve ibadet edecek mekanlarının olmaması nedeni ile La Vega’da yaşayanlar bir kampanya başlattı. Sadakataşı Derneği cami alımı için gerekli olan 150 bin Euro’yu düzenlediği kampanya ile tamamlayarak cami derneğine ulaştırdı. O günden bugüne cami olarak kullanılan yapıya Ramazan yardımları kapsamında dernek ekibi ulaştı.

La Vega Camii bölgedeki halkın namaz ibadetlerinin yerine getirmesinin yanında gençlere ve İslam’ı tanımak isteyenlere temel dini bilgilerin öğretilmesi konusunda bir merkez olarak kullanılıyor. Cami bünyesinde bir misafirhane, eğitim merkezlerinin yanında kütüphane bulunmaktadır. Cami arazisinde tarım ve hayvancılık yapılarak, caminin giderleri karşılanmaktadır.

Sadakataşı Derneği’nin Endülüs’te yapmış olduğu Ramazan faaliyetlerine Çatalca Vaizi Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu Hoca’da iştirak etti. Camide verilen iftar yemeğinin ardından Masum Vanlıoğlu Hoca cemaate İslam’da kardeşlik, birlik ve beraberlik üzerine sohbet verdi. Masum Vanlıoğlu imamlığında camide teravih namazı eda edildi.

Kardeşlik bağları güçlenecek

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Buradaki Müslümanlara ihtiyaçları olan caminin kazandırılmasında katkıda bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kadim Endülüs Müslümanları ile Türkiyeli Müslümanların arasındaki geçmişe dayalı kardeşlik bağlarının devam etmesine, güçlenmesine bu projenin katkıda bulunacağına inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Dr. Muhammed Mahsun Vanlıoğlu yaptığı konuşmada La Vega camisinin bölgede büyük bir ihtiyacı giderdiğini, dünya Müslümanları arasındaki kardeşliğin bu cami desteği ile birlikte önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Vanlıoğlu sözlerinin devamında İslam’ın izlerinin Endülüs’te çok köklü olduğunu dolayısıyla bu topraklardaki kardeşlerimizin kendi inanç ve kültürlerini medeniyetlerini sürdürmeleri hususunda bölgede yapılan bu sosyal faaliyetlerin çok önemli olduğunu ifade etti.