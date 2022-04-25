Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi, Avni Tolunay Caddesi’nde saat 17.00 sularında üç patenli çocuğun tehlikeli yolcuğunu ölümle bitti.

S.G. idaresindeki özel halk otobüsüne tutunup seyahat eden çocuklardan biri dengesini kaybedip düştü. Bu esnada aracın arka lastiği üzerinden geçti. Olayı fark eden şoför, otobüsü sağa çekip durdurdu. Ardından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, adının Emin Aydın olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi. Kolundan yaralanan arkadaşı İskender O. (12) ise hastaneye kaldırıldı. Diğer çocuk Emir G. (14) ile şoför S.G de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada, caddenin araç trafiğine kapatılması sonucu uzun kuyruk oluştu. Ölen Emin’in ayağından çıkartılan patenleri bir polis memuru alıp götürdü.

Antalya'da patenli gençlerden ölüme davetiye Antalya'da 8 patenli çocuk, trafikteki bir otomobile tutunarak patenle ilerlemeye çalıştılar. Cep telefonuna yansıyan o tehlikeli anlarda çocukların kırmızı ışıkta dans etmeleri ise pes dedirtti.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

Patenli 3 gencin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada Kartal’da halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerden birisi, kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallaması ise dikkat çekti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.