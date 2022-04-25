Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, daha önce Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba yapılacağını kaydetmişti.
Bilim Kurulu Üyesinden maske uyarısı: 'Salgın bitti' anlamına gelmiyor deyip açıkladı Bilim Kurulu Üyesi Şener, maske uygulamasını erken kaldıran ya da hiç uygulamaya koymayan ülkelerde varyantlar yaygın bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekerek, vaka sayısının 5 binin, ölüm sayılarının da 17'nin altına düşmesinin "salgın bitti" anlamına gelmeyeceğini ifade etti.
Bilim Kurulu Üyesi Şener’den maske uyarısı: Her ortamda kaldırılması sorun oluşturabilir Covid-19 salgını sürüyor fakat vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bilim Kurulu’nun 27 Nisan Çarşamba günü yapılacak toplantısında yaşanan düşüş sonrası maske zorunluluğu ile ilgili kritik bir karar çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise Covid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımının her ortamda kaldırılmasının sorun oluşturabileceğini belirtiyor.