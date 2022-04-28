Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız. Ziyaretim, tarihi, kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak, yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz.

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Kaşıkçı davasının devrinin normalleşmeye olumlu etkisi olmuştur.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Türkiye olarak bölgemizde sulhün hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz.

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İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.