Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre deprem sonrası henüz olumsuz bir ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

DEPREM 4.9 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde 22.40'ta yerin 4.9 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Zonguldak ve Düzce’de hissedilirken, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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