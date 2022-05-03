Türkiye Gazetesi

Bakan Koca gece yarısı sürpsiz yaparak hastane ziyaretine çıkıp, sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı. Fahrettin Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Koca, hastaları da ziyaret etti.

Doktorlardan hastaların durumuna ilişkin bilgi alan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

GECE YARISI BAKAN KOCA'YI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Gece yarısı karşılarında Bakan Koca'yı gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Koca kritik toplantı öncesi müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi yaşayacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan’da yapılacak ve salgınla mücadelede tarihe geçecek kritik toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Koca “Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz” dedi. Öte yandan Koca, maskesiz günlere geri dönmenin sinyallerini vererek “Ben esnafla tokalaşmaya başladım, özlemişiz” ifadelerini kullandı.

Koronada sona doğru... Bakan Koca kendine has üslubuyla açıkladı: ‘Eski normal’i işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bilim Kurulu öncesi umut veren bir paylaşım yaparak, "eski normal"e atıf yapan bir açıklamada bulundu.