Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçtiğimiz hafta yapacağı ve maske ile ilgili önemli kararlar alınmasının beklendiği toplantı 27 Nisan'a ertelenmişti. Bu hafta gerçekleşecek kritik toplantı öncesi, Bursa ve Sakarya ziyaretlerinin ardından Adıyaman'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi’nin sorularını cevaplayan Bakan Koca, maske zorunluluğunun kalkacağının sinyallerini verdi. İşte Bakan Koca’nın açıklamaları…

“ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ”

“Bayramı bayram gibi kutlayacağız” diyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

“Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz. Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir. Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.”

“BEN ESNAFLA TOKALAŞMAYA BAŞLADIM”

"Ben esnafla tokalaşmaya başladım" diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?”

AŞI VE İLAÇ İKİ GÜÇLÜ SİLAH

Bakan Koca, Covid-19 aşısının ve ilacın iki güçlü silah olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz. Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım."

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Bilim Kurulu'nda ele alacağız Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pandeminin ilk pik döneminden bugüne kadar Türkiye’de hastane yükünün en az olduğu dönemin yaşandığını ve Türkiye’de yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21’e çıktığını kaydetti.

Kısıtlamalar kalkıyor mı? Bakan Koca açıkladı: Yeni bir sürece giriyoruz Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Koca, ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunarak kısıtlamaların kalkacağı sinyalini verdi. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.