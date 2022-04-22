Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

"Bilim Kurulu’nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Okullarda maske olmak üzere pek çok konu değerlendirilecek. Önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklamış olacağız. Daha net bilgi vermesem iyi olacak.

TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?

Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi."

AŞI HATIRLATMASI

Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantı ile birlikte hasane yükünün çok azaldığını biliyoruz. Bir taraftan da etkili olan aşılarımızın olduğunu biliyoruz. 3 çeşit açımız vatandaşımızın tercihine sunuluyor. Turkovac da üretilmeye devam ediyor. Tedarik sorunu yok. Özellikle bu dönemde, hele belli bir yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu asla ve asla ihmal etmemeleri gerekiyor.

HASTANELERDE YOĞUNLUĞUN EN AZ OLDUĞU DÖNEM

Şuan Türkiye'de ilk pik'ten sonra hastane yoğunluğunun en az olduğu dönemi yaşıyoruz."

Kısıtlamalar kalkıyor mı? Bakan Koca açıkladı: Yeni bir sürece giriyoruz Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Koca, ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunarak kısıtlamaların kalkacağı sinyalini verdi. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'dan memuriyetten istifa eden hekimler ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa edenlerin kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini duyurdu.