Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde tartışma konusu olan mülteci sorunu giderek büyüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki sert atışmanın ardından gerilim iyice arttı. Konuyla ilgili birçok açıklama yapılırken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine hangi ilimizde kaç Suriyeli'nin yaşadığını gösteren bir liste paylaştı.

EN CİDDİ ARTIŞ 2013 YILINDA YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı internet sitesinden göçmenlerle ilgili yeni bir veri paylaştı. Paylaşılan rakamlara göre, 2012 yılında ülkemizde 14.234 Suriyeli varken bu rakam 28 Nisan 2022 yılı itibarıyla 3.762.686 oldu. Ayrıca en ciddi artışın 2013 yılından sonra yaşandığı görüldü.

ZİRVE İSTANBUL’DA

Paylaşılan listeye göre, Suriyelilerin en yoğun olduğu il ise İstanbul oldu. Resmi paylaşılan rakamlara göre İstanbul'da 542.602'ye yakın Suriyeli var. Diğer illerde rakamlar şöyle;

GAZİANTEP: 462.897

HATAY: 433.124

ŞANLIURFA: 430.003

ADANA: 256.468

MERSİN: 242.935

BURSA: 184.363

İZMİR: 149.839

KONYA:123.627

KİLİS: 107. 214

DİĞER: 829.610

ZONGULDAK LİSTENİN SONUNDA YER ALDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı diğer illere göre olan dağılımını gösteren daha kapsamlı bir listeyi yayınladı. Bu listenin başında yer alan Adana'da 256. 468 Suriyeli yer alırken, listenin sonunda yer alan Zonguldak'ta ise 724 Suriyeli yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise göç sorunu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini belirten Erdoğan, "Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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