Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunumda, Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 762 bin 889, ikamet izniyle kalan yabancı sayısının 1 milyon 414 bin ve uluslararası koruma kapsamında yabancı sayısının ise 320 bin 68 olduğunu belirtti.

Konuyu 4 başlıkta ele aldıklarını belirten Soylu şunları söyledi:

> Birinci olarak düzensiz göçle etkili mücadele kapsamında sorunun çözümü için etkili sınır güvenlik tedbirleri, ülke içerisinde etkin yakalama ile sağlıklı ve seri işleyen sınır dışı mekanizmalarının tesisini sağlıyoruz.

> İkinci olarak düzenli göç alanında, düzenli göç kanallarını ülke kapasitesine ve dinamiklerine uyumlu düzeyde açık tutma politikasını uyguluyoruz.

> Üçüncü olarak, uluslararası koruma konularında, ülkemize sığınan ve koruma ihtiyacında olanlara da uluslararası hukuk ve medeniyet değerlerimiz ile uyumu insan odaklı yaklaşım sergiliyoruz.

> Son olarak da uyum faaliyetleri kapsamında, yabancıların ülkemizde bulundukları süreç boyunca vatandaşlarımızla karşılıklı uyumlarının sağlanmasına yönelik adımlar atıyoruz. Stratejimizi belirledik. Gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız.

Türkiye’ye gelen sığınmacıların pasaportlarını yırttıklarını, bu nedenle sınır dışı yapılamadığını ifade eden Soylu, parmak tanıma sistemi ile kayıt altına alınacak olan bu kişilerin tespit edilerek ülkelerine gönderileceğini söyledi.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE YAZACAK

Bakan Soylu, yerli pasaport ve yeni sürücü belgesinin tanıtımını yaptı: Yeni yerli e-Pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimi başarıyla tamamladık. Seri üretim için son aşamadayız. Biz yeni e-Pasaportları basmaya ağustostan itibaren başlayacağız. Hem ehliyet hem mavi kart hem de pasaport için var olanlar kullanılacak. Süresi bittiğinde, yenileme ihtiyacı duyulduğunda yenileme sağlanacak. Kimseyi zorlamıyoruz. Yeni sürücü belgelerinde Turkey yerine Türkiye yazacak.

Göçmenlerin eve dönüşü hızlandırılıyor: 5 ilde daha geri gönderme merkezi Şanlıurfa, Niğde, Bayburt, Kütahya ve Balıkesir’de kurulan merkezlerle birlikte geri gönderme merkezi sayısı 30’u buldu. Geri gönderme merkezlerinin kapasitesi 20 bini aştı.

Suriye sınırında yeni bir şehir kuruluyor 250 bin konut projelendirildi. Evler üç ayrı tipte yapılacak. Altyapı hizmetlerini AFAD üstlenecek. Finansmanı uluslararası fonlardan karşılanacak. Protokolü yakında imzalanacak. Evlerin en küçüğü 40, en büyüğü 80 metrekare olacak. Kalabalık ailelere büyük evler verilecek. Evlerin çatılarına su deposu yerleştirilecek. İnşaatlarda Suriyeliler çalıştırılacak.