Türkiye Gazetesi

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerini de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RizeArtvin Havalimanı’nın açılışında yaşa çay taban fiyatını desteklemeler ile birlikte 7 TL olarak açıkladı.

TABAN FİYAT 6,70 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Yaş Çay alım fiyatlarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3,80 TL’ydi. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6,70 TL’ye, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130’luk artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.

7 LİRADAN FABRİKAYA VEREBİLECEK

Erdoğan ayrıca, "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" ifadelerini kullandı.

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