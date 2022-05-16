Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 128 bin 957 Covid-19 testi yapıldı, 1.254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 1.358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs geçirenler dikkat: Bilim kurulu üyesinden Covid-19 sonrası için korkutan uyarı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid sonrası devam eden şikayetler konusunda uyarı yaptı. Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda Covid-19 sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi.

DSÖ'den Covid-19 raporu: Ölümler 2 milyonu geçti Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.

Çin'de Covid-19 alarmı! Son 24 saatte 4 bin 333 vaka kaydedildi Çin'de 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 266 Covid-19 vakasına rastlandı. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 44 bin 361 vaka kaydedildi.