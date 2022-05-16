Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla savaş bölgesinen alınıp Türkiye'ye getirilmeye başladı. Altıncı kafile bugün Elazığ'a ulaştı.

180 Ahıska Türkü, Elazığ Havalimanı'nda çiçekler, bayraklar ve "Aziz Soydaşlarımız Hoş Geldiniz" yazılı pankartlarla karşılandı. Grup, otobüslerle Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Böylelikle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 928'e ulaştı.

"TÜRKİYE VAR OLSUN"

Ahıska Türkü Bahadır Ahmetova, Türkiye'nin kendilerini savaşın içinden çıkararak buraya getirdiğini ifade ederek "Bombalar havada uçuyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Hiçbir zaman Türkiye bizi yalnız bırakmadı, bizlere sahip çıktı. Türkiye, 'Bunlar bizim evlatlarımızdır, sahip çıkarız' dedi. Türkiye var olsun. Her zaman arkamızda. Ninem, dedem dedi ki; ‘Biz yurdumuza ulaşamadık, gidemedik toprağımıza, Allah sizleri ulaştırsın.' Cumhurbaşkanı Erdoğan bizlere sahip çıktı. Bizi buraya getirdi. Türk halkından Allah razı olsun" dedi.

"AKLIMIZDA TEK BİR ŞEY VARDI, VATANA GİTMEK"

Mihrali Ahmetoğlu da beklemedikleri anda savaşın başladığını belirterek, kendilerini kurtaran bütün devlet yetkililerine teşekkür etti. Savaş yüzünden çok sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ahmetoğlu "Hastalarımız ilaç bulamadı. Hastaneler sağlıklı işlemiyordu. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan bizleri buraya getirdi. Şu an Türkiye'deyim, yaşadığımı sözle anlatamam. Çünkü ana babalarımız 75 yıl sürgün yaşadı. Biz de o sürgünü yaşadık. Aklımızda tek bir şey vardı, vatana gitmek, vatana kavuşmak. Dinimiz ve medeniyetimiz bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"TÜRK BAYRAĞINI, TOPRAĞINI ÖPTÜM"

Muhabbet Alimova da Türkiye sayesinde artık kendilerini güvende hissettiklerini dile getirerek "Çok korktuk. Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Biz razıyız. Türk toprağını, bayrağını öptüm" dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri artık Türkiye’ye emanet Ankara, Ukrayna’nın Herson şehrinde mahsur kalan 180 Ahıska Türkü’nü Elâzığ'a getirdi. Savaşın göbeğinden aldığımız soydaşlarımız "Ana vatana minnettarız, artık güvendeyiz. Türkiye mazlumların yanında olduğunu bir defa daha gösterdi" dedi.

76 yıldır unutulmayan acı: Ahıska Türkleri’nin Büyük Sürgünü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin tarafından 76 yıl önce sürgüne gönderilen Ahıskalı Türkler hala sürgünün acısı ilk günkü gibi hissediyor. 76 yıldır unutulmayan acıların yaşandığı sürgünü hayatta olan tanıkları anlattı.