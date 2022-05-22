Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Niğde’deki trafik kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Niğde'de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir’le birlikte, yaralıların kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Soylu, Sarıeroğlu ve Kandemir’le, hastanede yaralıları ziyaret etti, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

SOYLU KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı Sabah saatlerinde öğrencileri taşıyan otobüsün Niğde'de şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 41 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.