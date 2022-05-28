Türkiye Gazetesi

Yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma töreni yapılacak. Tören öncesi İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara alternatif güzergah ve toplu ulaşım araçlarının kullanılması yönünde öneri yapıldı.

"ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNELİN" ÖNERİSİ

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Atatürk Havalimanı 145 bin ağaçla yeşillenecek Bakan Murat Kurum; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin ağaç, oturma alanı ve yürüyüş parkuru bulunan örnek alanını tanıttı.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi için geri sayım başladı: İstanbul'un fethi kutlanacak Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kısa bir süre kaldı. Tüm İstanbulluların davetli olduğu açılış günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi de kutlanacak.

Bakan Kurum açıkladı: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış tarihi belli oldu Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk havalimanına yapılacak olan Millet Bahçesinin ilk etabını 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, bir pistin açık kalacağını belirtti.