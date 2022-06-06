Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya en büyük siyasi, askeri, ekonomik kırılmaların sancıları içindedir. Sevr ile bize Anadolu'yu çok görenlerin elinden vatan topraklarından kalanını milli mücadele ile ancak kurtarabildik. İçine alınmadığımız paktların riyakarlıkları çevresinde dönüp durduk. Türkiye, 'asırlık yolu 20 yılda katettik' diyerek düşündüğümüz büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi sayesinde kendi vizyonu, hedefini belirleyip uygulayabileceği iklime kavuştu. Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin edip uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir.

"RESMİ ADIMIZI TURKEY'DEN TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİK"

Ülkemize kazandırdığımız en büyük hizmet özgüven ve kararlılık duygusudur. BM'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey'den Türkiye'ye çevirmiş olmamız da yeni dönemin sembollerinden biridir. Kurum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız devletlerinin adını Türkiye olarak ifade edebilecek. Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları Turkey yerine Türkiye adını kullanacaktır. Kabinede bu kararı aldık, BM'de de gündeme girmiş durumda.

"ÇEKTİĞİMİZ HER SIKINTIYA DEĞECEK PARLAK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

Daha düne kadar 'beceremezsiniz' dedikleri ne varsa hepsini başardık, fazlasıyla başarmayı sürdürüyoruz. 'Altından kalkamazsınız' dedikleri ne varsa hepsinin altından kalktık. Türkiye prangaları sökmüş, duvarları yıkmış, üzerine konan ipotekleri kaldırmış bir ülkedir. 20 yılda ürettiğimiz milli gelirin 4'te 1'ini yatırımlar için kullanarak nüfusu yüzde 30 artırmayı başardık. Altyapımızı yeni baştan inşa ederek ülkemizi geleceğe hazırladık. Mandacı zihniyetlerin anlayamadıkları hakikat işte budur. Sınır ötesi harekatlarımızdan NATO'daki tartışmalara ekonomi politikalarına kadar her noktada bu idrak yoksunluğunun emarelerini görmek mümkündür. Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak gelecek bizi bekliyor. Bozgunculara, beşinci kol elemanlarına fırsat vermeyelim. 2053 vizyonunun afaki söylem değil, hızla yaklaştığımız hakikat olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bizim hayallerimiz de vizyonlarımız da hedeflerimiz de milletimizin güvenli, huzurlu geleceği içindir. 2023 hedeflerimizi ilk ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. 2053 vizyonumuzu somut hedeflere dönüştürecek hazırlıkları titizlikle yürütüyoruz.

"2053 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Çevreden başlayarak hizmet alanlarına yönelik hazırlıklarımızı proje, plan ve uygulamalara dönüştürüyoruz. Birileri çevre adına salon toplantıları yaparken biz 20 yıldır evlatlarımıza daha yeşil şehirler bırakacak projelere imza attık. Dünyada orman varlığını yükselten nadir ülkelerden biriyiz. Yüzde 12'ye varan korunan alanı artırarak tabiat güzelliklerimizin üzerine şemsiye olduk. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık. AHL millet bahçesi de bunlardan biridir. Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar uzanan ekolojik koridorlar belirledik. Bisiklet yollarıyla, çevre dostu sokaklarıyla birçok projeyle şehirlerimizin hayat kalitesini yükselttik. İklim şuramızı topladık. Bütün sektörlerin yapacağı çalışmaları belirledik. Bu çerçevede enerjide, güneşten rüzgara yenilenebilir kaynaklara yaptığımız yatırımları artırıyoruz. Temiz teknolojileri destekliyoruz. Demir ve deniz yolu taşımacılığını teşvik ediyoruz. Tarladan sofraya uzanan sürdürülebilir sistem sunuyoruz. Konutta deprem hazırlıklarıyla iklim dostu dönüşümleri birleştiriyoruz. Ormanları genişleterek tabiat temelli çözümlerle karbon dengesini sağlıyoruz. Ticarette sera gazı emisyonlarının ticareti sistemi olarak kurduk, kuruyoruz, özel sektörün önüne yeni fırsatlar açıyoruz. Eğitimde yeşil dönüşüm hamlesini müfredata girmesini sağlıyoruz. Belediyelerimizin sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirebilmesi için adımlar atıyoruz. Elçilerimizi uzman şekilde yetiştirip, yeni sektörler yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Genel merkezimiz bünyesinde iklim değişikliğiyle mücadele vizyon belgesiyle tüm bu çalışmaların siyasi perspektifini ihmal etmiyoruz. Varsın birileri yalanla, iftira ile kendi ülkesinin çıkarlarına ihanetle uğraşsın. Türkiye 2053 hedeflerine ulaşacak.

"ENFLASYON BİR SORUNDUR"

Bizimle birlikte olan her bir vatandaşıma, İstiklal ve istikbal yolunda zerre katkısı olan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı olarak kabul edecek olursak ekonomi programı olmuştur. Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisinden ibaret olan kesin inançlılar, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya bile çalışmamıştır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur, ama Türkiye'nin asıl sorunun çözümü tek başına bu başlık mıdır? Kesinlikle değildir, eğer öyle olsaydı, geçmişte çok kez uygulanan enflasyon merkezli ekonomi programları ile sorun çözülmüş olurdu.

"FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İhracatı teşvik ederek, turizmi destekleyerek ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz. İhracatlarımız her ay rekor kırarak kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmıyorlar. Enerji fiyatlarındaki fahiş artışların ithalatımızdaki bozulmayı bir kenara bıraktığımızda cari fazlaya geçtiğimizi söyleyebiliriz.

Gelişmiş ülkelerinin tamamında ödemeler dengesinde ağır sancılar yaşanırken biz hepsinden daha iyi durumundayız. Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerin yüzde 40'ına dayandı. Kimse bizden şunu beklemesin; bu iktidar faizi artırmayacaktır; tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Benim derdim bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa düşük faizle sağladığı krediyle yatırıma gitsin.

Bununla istihdam sağlayalım, üretimi, ihracatı arttıralım ve büyümeyi sağlayalım. Bu oldukça işsizlik de daha da azalacaktır. Çin ve Japonya'nın parasal genişlemeye, faiz indirime gitmelerinin paralarına bilinçli olarak değer kaybettirmelerin sebebi bu fırtınadan kaçma çabasıdır.

Bütçe gerçekleşmelerimiz pekçok alanda yaptığımız, ciddi vergi indirimleri ve enerji ödemeleri kaynaklı kimi sapmalara rağmen gayet iyi durumdadır. Hemen yanıbaşımızda bir sıcak çatışma patlak vermeseydi, salgın sonrası bu aylarda her kesimden insanımız programımızın somut faydalarını hayatlarında görmeye başlayacaktır. Biraz gecikmeyle inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu noktaya geleceğiz.

"FİYATLARDAKİ ARTIŞI, ÜRETİMİ TEŞVİK EDEREK DÜŞÜRECEĞİZ"

Fiyatları izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerinin üretimlerini teşvik ederek, tedarikini kolaylaştırararak stokçuların oyununu bozacağız. Ekonomik istikrar ile finansal istikrar konusunda ciddi bir sıkıntımız bulunmuyor. Fiyat istikrarını aldığımız tedbirlerin yanısıra cari fazlayı arttırarak sağlamayı planlıyoruz. Son dönemde ülkemizde ilave kaynaklı girişi sağlayacak pekçok girişimde bulunduk. Bir kısmı fiilen işliyor, bir kısmında mekanizmaları koruyoruz. Fiyat artışlarını durduracak, milletimizin gelir kaybını telafi edecek çalışmaları makro adımlarla programımızı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız buğday ve arpa alım fiyatları çiftçilere verdiğimiz desteğin açık şeklidir.

MEMURLARIN EK GÖSTERGESİNDE 600 PUANLIK ARTIŞ

Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimlerde artışın memurların arasında adaletsizliğe yol açacağını gördük. Şartlarımızı zorlama pahasına tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gittiğini kararlaştırdık. Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 Ek Göstergeye yükseltilecektir.

Ek Gösterge düzenlemesi memurlarımızın mevcut maaşlarda küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiye ve maaşlarda ciddi kazanımlar getiriyor.

Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirmek için kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz reformları 24 maddeden oluşuyor. Teklifte hakim ve savcı yardımcılığı sistemi getirerek, 3 yıllık temel öğretim ve son eğitim süreciyle bu unvanların kazanılması tahmin ediliyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.