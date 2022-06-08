Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT)'ni hedef almış ve "SADAT aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti. SADAT, bu sözlerin ardından harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na SADAT adına avukat A. Üsame Ceran ve avukat Enes Malik Saran tarafından 1 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede davacı SADAT yer alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise davalı olarak yer aldı.

"ŞİRKETİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Dilekçede, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde 70’e yakın milletvekili ile birlikte toplamda 150’ye yakın partili ile müvekkil şirketin merkezine gidilerek, çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir" denildi.

"KARALAMA AMACI GÜTTÜĞÜ AÇIKÇA ANLAŞILMIŞTIR"

Dilekçede, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun beraberinde getirdiği onlarca siyasi parti üyesi ve milletvekilli ile 'sözde ziyaret amacı’ güderek yaptığı eylemin, şirketin ticari itibarına ve saygınlığına yönelik bir itibar suikastından farkı olmadığı" ileri sürüldü.

Dilekçenin devamında "Davalı tarafın, davetsiz bir şekilde özel bir şirket olan müvekkil şirket merkezine gelerek görüşme talep etmesi ve müvekkil şirket kapılarını zorlayarak içeri girmeye çalışması üzerine davalının provokatif yaklaşımının müvekkil nezdinde kabul görmemesi sonucunda müvekkil şirkete karşı kullandığı ifadeler ile asıl amacının ziyaret olmadığı ve davalının başından itibaren müvekkil şirketi karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU: BURASI AYNI ZAMANDA TERÖRİST YETİŞTİREN BİR KURULUŞ

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerine de dilekçede yer verildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara da yer verildi ve "Yargılamanın ivedilikle yapılması, davalının haksız iddialarını ispatlayamaması durumunda tazminata mahkum edilmesi, hukukun bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı.

SADAT'ın Türk siyasetinin bir aktörü olmadığı belirtilen dilekçede "Müvekkil şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir şirkettir. Bir politikacının politik çıkarları için bir şirketi karalamasını hukuk düzeni korumaz" ifadeleri de kullanıldı.

Dilekçede Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon TL manevi tazminatın yasal faizi ile tahsil edilerek SADAT’a verilmesi talep edildi. Dava Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kazandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 29 Haziran 2021'deki açıklamaları nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 60 bin lira tazminat ödeyecek.