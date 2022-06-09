Türkiye Gazetesi

İzmir'in Tire ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip seferber oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz olay yerine sevk edildi.

EKİPLERDEN YOĞUN MÜDAHALE

Yeğenli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir'deki orman yangını, çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da başladı. İzmir Balçova'da çıkan yangı çok sayıda ekibin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Tuzla'da korkutan yangın İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Muğla'da orman yangını Muğla'nın Dalaman ilçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.