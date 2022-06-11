Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Meclis Genel Kurulunda bir ay içinde beş birleşime mazeret bildirmeden katılmayan Güzel’in durumu önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirilecek. Başkanlık Divanında, Güzel’in beş birleşime katılmadığına yönelik tespit yapılacak,ardından Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna bildirilecek. Karma Komisyon, Güzel’in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar alırsa, buna yönelik hazırlanan rapor genel kurula sunulacak. Genel kurulda yapılacak oylamada salt çoğunlukla karar alınırsa, Güzel’in milletvekilliği düşürülecek. AK Parti kurmayları “Semra Güzel’in dosyası Meclis tatile girmeden genel kurula gelecek” dedi.

Meclis’ten ‘Semra Güzel’ hamlesi: Elektronik yoklama dönemine geçiliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi elektronik yoklama sistemine geçiyor. Haziran ayı boyunca devam edecek uygulama ile bir ayda beş oturuma katılmayan milletvekillerin vekilliğinin düşürülmesinin yolu açılıyor. Yeni sistemle vekillerinin devamsızlığının tespit edilmesi ve yasama faaliyetlerine katılımın arttırılması planlanıyor. Karar dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP’li Semra Güzel’i yakından ilgilendiriyor.

HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşüyor PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP’li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç başlatıldı.