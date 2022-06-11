Türkiye Gazetesi

Etkisini gösteren sağanak Ankara’da hayatı olumsuz etkilerken Valilik uyarı üstüne uyarı yapıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığı bildirildi. Ankara Valiliği “kuvvetli sağanak” uyarısında bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların, bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur.”

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı Ankara'nın Altındağ ilçesinde aracı ile sele kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” ifadelerini kullandı.