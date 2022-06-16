Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, ikili görüşmelerin ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bu çerçevede, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması ve A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması gibi konuların da görüşüldüğü öğrenildi.

Bakan Akar'dan tahıl krizi açıklaması: Çözüm için 'kırmızı hat' kuruldu Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' diplomasisini hayata geçirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturulduğunu açıkladı. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki: PKK ve FETÖ'ye yer verirseniz müttefiklik olmaz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert sözlerle cevap verdi. Akar, "Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye Lavrion Kampı'nda yer verirseniz müttefiklik olmaz. "dedi.