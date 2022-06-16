Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran Pazar günü Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, PKK elebaşı Öcalan'a destek amaçlı düzenlenen eylemde görev yapan polise yumruk atmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumu yakından takip edeceğini duyurmasının adından savcılık harekete geçerek "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan polis memuru Hakan A'ya yumruk atan Salihe Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Görev başındaki polise çirkin saldırıya tepki yağarken DBP'li vekilin polise yönelik saldırısı sorulan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğru değil" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun polise yumruk atan vekili kınamamasına çok sert tepki gösterdi.

"SAMİMİYETSİZSİNİZ"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Polise yumruk atan HDPli vekilin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in Kadıköy'de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.