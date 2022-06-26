Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çok kuvvetli yağışlar geliyor. Yarın için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Yarın da 23 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurt genelinde beklenen sağanak yağışa ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Bu gece saatlerinden itibaren yağışların şiddetini artıracağı belirtilirken, çok sayıda ilde helikopter ve botların göreve hazır olduğu ifade edildi.

İşte AFAD'ın açıklaması;

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. Meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. 1 helikopter Sinop iline,1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir. Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir. 4 Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.

Meteoroloji, yarın 6 ili kırmızı, 9 ili turuncu, 8 ili ise sarı kodla uyardı. İşte o iller...

KIRMIZI KOD

KASTAMONU

SİNOP

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

DÜZCE

KIRMIZI KODUN ANLAMI

Meteoroloji`nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

TURUNCU KOD

SAMSUN

SAKARYA

BOLU

ÇANKIRI

KIRIKKALE

ÇORUM

YOZGAT

AMASYA

TOKAT

SARI KOD

İSTANBUL

ANKAR

BURSA

KOCAELİ

BİLECİK

ORDU

SİVAS

YALOVA