Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu | ANKARA

Sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile büyükşehirler başta olmak üzere âdeta esnaf ve motokuryeler tarafından işgal edilen, lokantalardan taşan masa sandalyeler sebebiyle yayalara yürünecek alan kalmayan kaldırımlar için bir dizi yeni karar alınacak. Taslak ile yaya kaldırımlarına belli standartlar getirilecek. Yayaların asgari olarak yürüme alanları net olarak belirlenecek. Kaldırımların ve yaya yollarının binalardan veya yollardan uzaklığı yeniden tespit edilecek. Tabelaların kaldırımın neresine monte edileceği ve kaldırımlarda yeşil alan olarak ayrılacak yerlerin yeniden mesafelendirilmesi gibi başlıklarda yeni kurallar getirilecek. Taslakta, kaldırımların ve yaya yollarının özellikle yaşlılar ve engellilerin daha rahat kullanacağı şekilde projelendirilmesi gibi yeni düzenlemelere yer verileceği belirtildi.

Yabancı dilde tabelaya ‘ek vergi’ talebi Suriyeli göçmenlere ilişkin tartışmalar devam ederken yabancı tabelaların artışına dikkat çeken, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'den ilginç bir teklif geldi. Aydemir, "Yabancı isim kullanan iş yerlerine ilave vergi gelmeli" açıklamasında bulunarak belediyelerin harekete geçmesini söyledi.

