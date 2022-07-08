Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’nda tatile gidecekler dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı ile önümüzdeki hafta süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. İşte gün gün Kurban Bayramı hava durumu…

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Arife günü: Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Ankara: Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul: Bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, bayramın dördüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir: İl merkezinde bir hafta süresince yağış beklenmiyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, İzmir’in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Bunaltıcı sıcak ve sağanak bir arada (7 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji bayram tatili öncesi sağanak beklenen illeri tek tek açıkladı, vatandaşları uyardı. 7 Temmuz 2022 hava durumu tahmini belli oldu. Yurdun büyük kesiminde hava açık ve güneşli, bazı kentlerde ise sağanak yağışlı olacak. Bayramın ilk gününden itibaren ise İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Arefe ve Kurban Bayramı’nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Arefe günü metrobüs, otobüs ve vapur bedava mı? İşte Kurban Bayramı’nda toplu taşıma tarifesi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca kişi toplu taşımaların arefe günü indirimli olup olmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla vatandaşlar, ‘Arefe günü ve Bayram’da İETT otobüs, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak? Arefe günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatilinde otobüs, metrobüs, vapur, Marmaray ve metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte haberimizin detayları…