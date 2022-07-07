Türkiye Gazetesi

Tüm İslam aleminin beklediği Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla vatandaşlar ‘Bayramda otobüs bedava mı olacak? Arefe günü metrobüs, vapur, metro ve otobüs ücretsiz mi?’ sorularını araştırmaya başladı. Aranan sorulara ilk cevap belediyelerden geldi. İşte Kurban Bayramı boyunca toplu taşımalarda kullanılacak ücret tarifeleri…

BAYRAM VE ARİFEDE TOPLU TAŞIMA ÜCRET SİZ Mİ OLACAK?

2022 Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz’da başlayacak, bayram ise 9-12 Temmuz arasına denk geliyor. Vatandaşlar ise 8-12 Temmuz tarihleri arası otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.