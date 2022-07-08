Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan alan güvenlik şeridi ile kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Olay yerine bomba uzmanları çağrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İtalya Başbakanı Draghi Ankara'da İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, bugün Türkiye’ye geldi. Draghi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Karşılamanın ardından İtalyan Başbakan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Koca’dan Ankara’daki görüntülere sert tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır! Ankara’da ambulansa yol verilmediği anları sosyal medyada tepki çekmişti. Bakan Koca o anları Twitter hesabından paylaşarak çok sert tepki verdi. Bakan Koca, “Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Kongresindeki skandal olay hakkında soruşturma başlattı HDP’nin Ankara’da gerçekleşen 5. Olağan Kongresinde terörist ele başı Abdullah Öcalan hakkında slogan atan 4 kişi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.