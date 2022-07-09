Türkiye Gazetesi

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan eğitim ve test faaliyetleri için kullanılan 3 AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek olan 4 AKINCI TİHA birlikte fotoğraf ve video çekimine katıldı.

Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA’nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu.

Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR O ANLARI PAYLAŞTI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı AKINCI paylaşımıyla Kurban Bayramı'nı kutladı. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA filosunun yeni görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve siyasilerden Kurban Bayramı mesajları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi isimler kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Kurban Bayramı'nı tebrik ettiler.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 'Kurban Bayramı' mesajı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Kurban, Rahman ve Rahim olan Allah’a itaatin, onun yolunda fedakarlığın bir ifadesidir ve O’na tereddütsüz teslim olmaktır" dedi.

Kurban Bayramı namazı için binlerce kişi Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya’yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri namazlıklarla avluda bayram namazını kıldı