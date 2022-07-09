Türkiye Gazetesi

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonun ardından birçok ünlü isim polis tarafından ifadeye çağrıldı. O isimlerden biri de oyuncu Erkan Petekkaya'ydı. Polise, bir alacak verecek davasıyla ilgili geldi ve ifade verdi. Oyuncu Petekkaya, polise ifadesinde bir arkadaşıyla arasında alacak verecek meselesi olduğunu, Sarallar suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını söyledi. "Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

SARALLAR OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME

İş adamı Erdal Acar, savcılık dosyasına göre örgüt yöneticilerinden biriydi. Magazin, eğlence dünyasındaki işlerle ilgileniyordu. Yani örgütün yumuşak yüzüydü. İddiaya göre arası bozuk olan magazin ve eğlence dünyasındaki isimleri bir araya getirip ara buluculuk yapıyordu. Karşılığında ya para alıyordu ya da bir gayrimenkule ortak oluyordu.

Erdal Acar

ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI

ATV'de yer alan habere göre polisin Sarallar suç örgütüne yaptığı operasyon kapsamında emniyete ifadesi alınması için çağrılan isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu. Yine Aylin Coşkun'da da konu paraydı. Şarkıcı Aylin Coşkun'u Sarallar suç örgütü üyelerinden biri aradı. "Alacağınız varmış, biz yardımcı olalım" dediler.

NECATİ ŞAŞMAZ’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yine örgütün telefon dinlemelerinde oyuncu Necati Şaşmaz'ın da adı geçti. Konu, eski eşiyle yaşadığı nafaka ve velayetle ilgili bir sorundu. Şaşmaz, ifadesinde Sarallar suç örgütü tarafından hiç aranmadığını anlattı.

Sarallar suç örgütü operasyonunda Erdal Acar tutuklandı İstanbul merkezli 13 ilde 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 112 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.