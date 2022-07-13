Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan raporda, saldırganların Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarını ele geçirme konusunda kurduğu tuzaklar şöyle anlatıldı:

> Oltalama: En çok kullanılan yöntemler arasında ilk sırada. İlgili sosyal medya platformu adıyla kullanıcıya gönderilen sahte mesajın içeriğinde bir bağlantı yer alır. Sahte sayfadan giriş yapıldığında bütün bilgileriniz karşı tarafa iletilmiş olur.

> Piyango: Sosyal medya hesabınıza ödül kazandığınıza dair bir mesaj geliyor. Mesajdaki linke tıkladığınızda şifreniz çalınıyor.

> Sahte e-Posta: Sosyal medya platformlarının ismi ve ara yüzü kullanılarak atılan medya e-Postalarına dikkat edin. Yine, kurum veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan zararlı bağlantılara da tıklamayın.

> Kredi vaadi: ‘Anında kredi’ çekebileceğiniz iddiasıyla zararlı bağlantıya tıkladığınızda giriş bilgileriniz çalınır. Özellikle elektronik eşyaların piyasa fiyatının çok altında satışa sunulduğu yönündeki reklamlar hesabınızı ele geçirme yöntemlerinden birisi.

> Kayıtlı parola: Tarayıcıya ‘Beni hatırla’ seçeneği ile kaydedilmiş parolalar saldırganlar tarafından ele geçirilebilir. Bu yüzden parolalarınızı kaydetmeyin.

Sosyal medya devi Snap, ABD Gizli Servisi'nin yöneticisiyle anlaştı Teknoloji ve sosyal medya şirketi Snap, ABD Gizli Servis Direktörü James Murray ile çalışmaya başlayacak. Murray, ay sonunda görevinden ayrılacak ve Snap ekibine dahil olacak.

Sosyal medya devi Twitter beklenen özelliği patlattı Mikroblog sitesi Twitter, yeni bir özellik ile kullanıcıların uzun zamandır giderilmesini istediği bir eksikliği tamamlamaya çalışıyor. Artık Twitter videolarına altyazı seçeneğini ekledi.