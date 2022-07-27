Türkiye Gazetesi

Kurulduğundan bu yana sürekli başarılara imza atan İstanbul Havalimanı yine zirveyi gördü. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) bu yılın 2. çeyreği hava trafik raporunu açıkladı.

Buna göre, Avrupa'daki havaalanlarında yolcu trafiği 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 247 artarken, İstanbul Havalimanı 2019'a göre en iyi toparlanmayı gösteren havalimanı oldu.

HAZİRAN AYINDA 6 MİLYONA YAKIN YOLCU

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, haziran ayında yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 115,4 artırdı. Haziranda 5 milyon 996 bin yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa havalimanları arasında birinci olan İstanbul Havalimanı'nı, sırasıyla Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Madrid ve Barselona havalimanları izledi.

Öte yandan, Antalya Havalimanı da 3 milyon 911 bin yolcuyla listenin 8'inci sırasında yer aldı.

Tek tek karşılaştırdılar, övgüler dizdiler! İstanbul Havalimanı dünya basınında Pandemi sonrası Avrupa'daki birçok havalimanında kaos yaşanırken İstanbul Havalimanı'nın bundan etkilenmemesi ve performansını başarıyla sürdürmesi uluslararası medyada gündem oldu. Birçok haberde havalimanının başarısına yer verilirken, İstanbul Havalimanı için"“Boğaz'daki yeni merkez için en iyi performans" ifadesi kullanıldı.

İstanbul Havalimanı rekora uçtu Dünyanın en önemli uçuş noktalarından biri olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı, mayıs ayında çok önemli bir rekora imza attı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 78 ilerleme kaydettik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattındaki çalışmalarda gelinen aşamayı açıkladı. Karaismailoğlu; “Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31.5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu” dedi.