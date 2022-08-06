Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İdlib’te yıl sonuna kadar 100 bin 603 briket ev yapılacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Özdağ, valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendiğini öne sürerek, “Ordu Valiliği, Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler” dedi.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Özdağ'ın iddialarına tepki göstererek "Bir deliyi başımıza saldılar. Uğraşıp duruyoruz. Hayırlısı Allah’tan. Ümit Özdağ’ın bitmek bilmeyen, koskoca yeni yalanına Ordu Valiliğimizin cevabı." diyerek valilikten yapılan açıklamayı paylaştı.

Ordu Valiliği, Özdağ'ın iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ümit Özdağ bugün, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon lirayı Suriye'ye aktardı.' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır. Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin lira bağış ile katkıda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

"ZAVALLI"

Daha sonra Özdağ'ın yeni paylaşımına cevap veren Çataklı "Vatansever bürokratların senin için tespitleri var. Önce bir yalan atar, sonra o yalana herkesten çok inanır, gerçekten oluyor zanneder diyorlar. Zavallı!" ifadelerini kulandı.

Ümit Özdağ Suriyeli sığınmacıdan aldığı cevapla şoke oldu! Kilis'te esnaf ziyaretinde bulunan ve esnaflara nereli olduğunu soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir esnafın sorusuna verdiği cevapla geri adım atmak zorunda kaldı.

Ümit Özdağ skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi: İkna edemezseniz, eve kilitleyin Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokasyonlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir skandal açıklamada daha bulundu. Ümit Özdağ, gençlere Zafer Partisi'ne oy vermeyecek olan anne ve babalarını seçim günü eve kilitlemelerini söyledi.