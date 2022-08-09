Türkiye Gazetesi

Kira ihtilaflarıyla ilgili açılan davalara arabulucu şartı getiriliyor. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya gidecek, burada çözüme ulaşılamazsa dava süreci başlayacak. Son zamanlarda fahiş bir şekilde artan kiralar, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da getirdi. Kira fiyatlarında yaşanan ciddi artışın önüne geçmek için Türk Borçlar Kanunu’nda geçici olarak değişiklik yapıldı. Ev kiralarının TÜFE oranına göre belirlenmesi uygulamasına 1 yıllığına ara verildi. 1 Temmuz 2023’e kadar kiraya yapılacak zam oranı yüzde 25’le sınırlandırıldı. Ancak bu çözüm ihtilafların önüne tam olarak geçemedi.

MAHKEMELERİN YÜKÜ ARTTI

Yasal düzenlemeyi by-pass etmek isteyen ev sahiplerinden bazıları mevcut kiracıyı çıkarıp evini yüksekten kiraya vermek için, bazıları da fahiş fiyatla kiraladıkları yeni kiracılardan tahsilatta zorlandığı için çareyi tahliye davalarında aramaya başladı. Buna yüzde 25 artış sınırının ihlali nedeniyle eski kiracıların davaları da eklenince sulh hukuk mahkemelerinin yükünün arttığı belirtiliyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanlığı, uzun süren ve mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olan bu davalarla ilgili harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması hayata geçirilecek. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Burada anlaşma sağlanamazsa mahkeme yoluna gidilecek.

EYLÜL EKİM GİBİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Yenişafak'ın aktardığına göre, arabulucuya başvurmadan doğrudan mahkemeye dava açılması halinde ise bu davalar reddedilecek. Eylül ya da ekim gibi hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, mahkemelerdeki iş yükünün azalmasını sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca, uzun süren mahkeme süreçleri de böylece sona erdirilecek.

TARAFLARI YORMAYACAK

Avukat Taha Yasin Caner: “Hukuki uyuşmazlıkların başlıca sebepleri kira artış oranının belirlenmesi, fahiş kira bedelinin ödenmemesi, bundan kaynaklı olarak tahliye talepleri olarak gözlemlenmektedir. Kira ihtilaflarının arabuluculuk marifetiyle çözülmesinin yargıdaki yoğunluğu hafifleteceği gibi tarafları da gerek maddi gerekse manevi olarak yormadan ihtilafların neticeye kavuşturulması açısından çok elzem ve faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Uzman isim herkesin merak ettiklerini açıkladı: İşte ev sahibi ve kiracıların hakları Ev fiyatlarının fahiş bir şekilde artmasının ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar haklarını araştırmaya başladı. Uzman isim BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu kiracılar ve ev sahiplerinin hakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ev sahibi ile kavga eden kiracı dehşet saçtı: Önce polisi vurdu sonra intihar etti Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.

Yüzde 25 zam sınırı kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getirdi Kira artışında yüzde 25’lik zam sınırı kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getirdi. Kiracılar alınan kararın doğru olduğunu belirtirken, ev sahipleri ise enflasyon oranının altında olan zam sınırından memnun olmadı. Mahkemelerde görülen anlaşmazlık davaları da alınan karar ile birlikte artmaya başladı.