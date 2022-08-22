Türkiye Gazetesi

iHA’nın geçtiği habere göre, Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan Yasin D. (19) 16 ağustos tarihinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan iş kazası sonrası iş güvenliği uzmanları ile tersane çalışanları arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İddiaya göre iş güvenliği uzmanı, ölen işçiye emniyet kemeri takmaya çalıştı, diğer işçiler ile iş güvenliği uzmanı arasında arbede yaşandı. Ölen işçinin yanında birbirlerine giren tersane personellerini diğer çalışanlar güçlükle ayırdı.

DİSK AÇIKLAMA YAPTI

Limter İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu alçak düzene birlikte son verelim! Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor" denildi.

Afyonkarahisar feci iş kazası! Asansör boşluğunda can verdi Bursa'dan mobilya montajı yapmak için Afyonkarahisar'a giden genç canından oldu. Talihsiz fenç apartmanın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta feci iş kazası, cesedi patoz makinasından çıktı Kahramanmaraş’tan feci bir iş kazası haberi geldi. 51 yaşındaki çiftçi hasat yaparken düştüğü patoz makinasının içinde can verdi.

İş kazasında ölen adamın yakınları iş yeri sahibini öldürdü İstanbul Bağcılar'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada iş yeri sahibinin iş kazasında ölen adamın yakınları tarafından öldürüldüğü belirtildi.