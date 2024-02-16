9 işçisinden 4 gündür haber alınamıyor! Maden firmasından tepki çeken iş ilanı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması, 9 işçiyi yuttu. Arama çalışmaları 4 gündür devam ederken maden firmasından 8 kişi gözaltına alındı. Öte yandan firmanın Erzincan sahası için ilan vermesi tepki çekti. Firma kısa sürede ilanı yayından kaldırdı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat Salı günü toprak kayması meydana geldi. Faciada 9 işçinin toprak altında kaldığı tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

4 gündür 2 bine yakın personel işçileri arama çalışmalarını sürdürürken, henüz bölgeden güzel bir haber gelmedi. Öte yandan madeni işleten Anagold Madencilik'ten aralarında sorumluların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 savcı görevlendirildi.

TEPKİ ÇEKEN İŞ İLANI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken firmanın, 9 işçisi kayıpken iş ilanı verdiği ortaya çıktı. Erzincan'daki maden sahası için verilen ilan tepki çekti. Firma kısa sürede ilanı yayından kaldırdı.

FACİANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Anagold'dan son gelişmelere ilişkin bir açıklama gelmiş ve şu ifadeler yer almıştı: "Anagold Çöpler Altın Madeni olarak, işletmemizde yaşanan elim olayın ardından çalışanlarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yaşadıkları endişe ve belirsizlikten dolayı büyük bir üzüntü

duyuyoruz. 13 Şubat Salı günü saat 14:28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere, olay meydana geldiği anda acil durum planı devreye alınmış, kurtarma operasyonları hemen başlatılmış ve halen devam etmektedir.

Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir. Anagold, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatmıştır. Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma

yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir.

Buna göre;

• Yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir.

• Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir.

• Karasu (Fırat) Nehri’ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır.

• Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır.

• 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.

Anagold, kamuoyunu olayın detayları konusunda tamamen bilgilendirecek ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacaktır. Ayrıca, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlıdır. Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını

önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."