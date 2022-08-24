Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Erol Özvar Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline de ek ödeme yapılacağını duyurdu. Özvar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Erdogan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır.

Sağlık Bakanı Koca’dan Ek Ödeme Yönetmeliği ilgili açıklama: 15 Ağustos’u işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında “Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişçi duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.