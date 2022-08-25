Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülşen’in Nisan ayında konser verdiği sırada imam hatiplilerle ilgili çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Paylaşılan videoda Gülşen’in imam hatiplilere "sapık" dediği duyuldu. Gülşen'in sözlerine tepkiler gecikmedi. Gülşen’in sözlerine tepki gösteren bir paylaşımda bulunan Sözcü Çelik, "İnsanlık suçu" derken, Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise, "Nefret söylemini kınıyorum" dedi.

KURTULMUŞ: MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

İmam hatiplerin Türkiye'nin en başarılı eğitim kurumlarından olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: BU ÇARPIK ZİHNİYETİN MAZİDE KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu değerlendirmelerde bulundu: Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini 'sapıklık' iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

GENÇLİK KOLLARINDAN TEPKİ GELDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "AK Gençlik olarak LGBT'li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanarak Gülşen'e tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı

GÜLŞEN KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın! Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip ve İmam Hatip’te okuyanlara yönelik çirkin sözleri ortaya çıktı. Şarkıcı, bir kişiyi eleştirirken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki yağarken Twitter’da #GülşenTutuklansın etiketi ilk sıraya oturdu. Gülşen hakkında sosyal medyada “Kirli zihniyetini İmam Hatiplilerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz” , “Böylesine halkı kin ve nefrete sürükleyenden sanatçı olamaz, insanları aşağılayan birini sanatçı olarak istemiyoruz” tarzında yorumlar yapıldı.

İmam Hatip sözleri tepki çeken Gülşen’e Seren Serengil’den sert çıkış: “Gidip din ve ahlak dersi alsın” Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen’e Seren Serengil tepki gösterdi. Serengil, sosyal medya hesabından “Gülşen, derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir” dedi.

Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere çirkin sözler! Kıyafetleri ile gündem olmaya çalışan Gülşen, konserde İmam Hatiplileri hedef aldı. Gülşen, İmam Hatip'de okuyan öğrencileri "sapık" diye yaftaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.