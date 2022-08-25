Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkii önlerinde çarpıştı.

Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirildi. Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlendi. Teknede hasar oluştuğu tespit edildi.

Çanakkale Boğazı'nda 83 metrelik tanker gemisi arızalandı Çanakkale Boğazı'nda 183 metre uzunluğundaki tanker gemisi makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Akaryakıt tankeri yola devrildi, facianın eşiğinden kıl payı dönüldü Milas-Söke Karayolu'nda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu faciadan dönüldü. Kazada tanker sürücüsü yaralandı, akaryakıt akıntısının alev almaması için yoğun çaba sarf edildi.