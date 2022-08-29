Türkiye Gazetesi

Antalya'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığı yaptığı belirlenen Ahmet K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayseri'den Antalya'ya geldikten sonra inşaatta çalışmaya başladığı tespit edilen şüphelinin, internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı ortaya çıktı.

BİRÇOK NOKTADA YANGIN ÇIKARACAKTI

Ahmet K. ifadesinde Suriye'de terörist faaliyetlerde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı örgüt mensubu ile de irtibata geçerek Antalya'nın muhtelif yerlerinde orman yangını çıkarma talimatı aldığını itiraf etti.

ÖRGÜT PARA VERMİŞ

Ayrıca kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video ile materyal gönderdiğini belirtti. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen Ahmet K, tutuklandı.

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