Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gidecek heyette Bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alacak. Heyet, muson yağmurlarından etkilenen bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarını ve ihtiyaçları yerinde tespit edecek.

PAKİSTAN'DA SEL FELAKETİ

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.

ABD'den Pakistan'a 30 milyon dolarlık yardım ABD yönetimi, sel nedeniyle yaklaşık 1200 kişinin öldüğü Pakistan'a 30 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.