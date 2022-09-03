Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katıldı. Ardından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerden gelen çay teklifine olumlu cevap verdi. Program sonrası gençlerle buluşan Erdoğan, çay içip sohbet etti.

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çay içmek üzere yediden yetmişe birçok vatandaş alana akın etti. Hoş sohbetlerin yaşandığı ortamda, Erdoğan küçük çocuklarla yakından ilgilendi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle ve Samsunlu kardeşlerimle çay sohbeti…" notunu düştü.

İşte o anlardan paylaşılan kareler:

Erdoğan’dan CHP tepkisi: ‘Açıkça söylüyorum’ deyip net konuştu: Başaramayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP'ye sert mesajlar verdi. "Geçmişte tecrübe ettiğimiz bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmak istiyorlar." diyen Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ'in beşinci gününde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini verdi. Ardından ise Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı: İleri gidersen bedeli ağır olur Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'de önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Erdoğan, "Yunanistan'a tek bir cümlemiz var: İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.