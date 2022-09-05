Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan’a Türkiye’nin insani yardımları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve STK temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandı.



AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 Valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek.

Detaylar birazdan...