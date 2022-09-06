Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de 11 yıl önce başlayan savaş ve şiddetten kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler belirli odakların yürüttüğü sistematik propaganda ile hedef gösteriliyor. Son dönem artan mültecilere dönük saldırılarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaralanma ve ölümler yaşandı. En son Hatay Narlıca’da altı kişilik bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Faris Muhammed El-Ali, aşırı kan kaybından kaldırıldığı hastanede can verdi. İdlib-Eriha’dan sekiz yıl önce Türkiye’ye göç eden 17 yaşındaki Faris El-Ali 10 yıl önce rejim saldırısında babasını kaybetti. Elim hadiseyi gazetemize anlatan maktulün amcasının oğlu Muhammed, evin en büyüğü olan Faris ve beş kardeşinin IHH tarafından açılan yetimhanede büyüdüğünü söyledi.

ACILI ANNE FERYAT ETTİ

Olayın Hatay Narlıca pazaryeri mevkiinde yaşandığı bilgisini veren Muhammed, “Görgü tanıklarının anlattığına göre altı kişilik grup Faris’in önünü kesip önce dövüyorlar. Daha sonra iki kişi kollarından tutuyor bir diğeri de yaklaşık 15 santimlik bıçağı göğsüne saplıyor. Ambulans geldiğinde çok kan kaybeden Faris hastanede son nefesini verdi” dedi.

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan acılı anne Selma El-Ali, “Kocam öldü sabrettim, abim öldü sabrettim, annem öldü sabrettim ama en büyük oğlumun ölümüne nasıl sabredeceğim bilmiyorum” diye konuştu. Faris Muhammed El-Ali’nin cenazesi İdlib’de doğduğu köyde defnedildi.

ÖZDAĞ’IN KİMLİK SORDUĞU KUYUMCU VURULDU

Hatay’da nefret, bir cana mal olurken, geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İzmir’de ruhsat ve kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu Mustafa el-Habu da silahlı saldırıya uğradı. Türk vatandaşlığı alan Habu’nun olay günü iş yerinden çıkıp aracına binmek üzere iken iki ayağından vurulduğu öğrenildi. Mustafa el-Habu’nun kardeşi Ahmet, abisinin vurulduğu günün ertesinde dükkânı açmak üzere iken bir kez daha saldırıya uğradıklarını ve 5-6 kişilik bir grubun kendilerini demir ve sopalarla darbederek dükkânı açmalarına izin vermediklerini anlattı.

İZMİR’İ TERK ETTİLER

İzmir emniyeti olayla ilgili bağlantıları araştırırken aile devam eden tehditler sebebiyle İzmir’i terk etti. Emniyet, iki ayağından vurulan Mustafa el-Habu’ya koruma tahsis edilebileceğini, dükkânlarını açabileceklerini tebliğ etmesine rağmen saldırının gerçekleştiği 4 Temmuz’dan bu yana kuyumcu dükkânı kapalı tutuluyor. Ahmet el-Habu kendilerinin o bölgede 21 ayar altın satan iki dükkândan biri olduğunu, Mardin kökenli bir diğer kuyumcu ile rekabet içerisinde olduklarını ve o kuyumcu tarafından birçok defa tehdit edildiklerini belirtti. Ahmet el-Habu, “Şanlıurfa, Bursa ve Ankara’da da şubeleri olan tüm işletmeler de bu saldırıdan etkilendi. Failler abime bir sonraki kurşunu kafana sıkacağız’ demiş. Türk emniyeti ve yargısından bu olayı bir an önce aydınlatmasını bekliyoruz. Biz tüm yatırımımızı Türkiye’ye taşıdık. Şu an 400 kişi bu şirkette ekmek yiyor. Bu çalışanların büyük çoğunluğu da Türk’’ diye konuştu.

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞTI

Akrabaları Faris Muhammed El-Ali’nin her yönü ile örnek bir genç olduğunu, başarılı bir lise döneminin ardından Balıkesir Tıp Fakültesi’ni kazandığını belirtti. İyi bir Judo sporcusu da olan Faris geçtiğimiz günlerde yapılan bir resmî müsabakada bölge üçüncüsü olarak derece yapmıştı.

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