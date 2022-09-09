Türkiye Gazetesi

Eren Abluka operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Son olarak Eren Abluka-17 ile Silopi ilçesine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre Bostancı köyü Güven mezrasında toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada;

Eren Abluka-17 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında, 08 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette;

14 adet kaleşnikof piyade tüfeği,

5 adet el bombası

ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



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